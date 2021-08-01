В Петроградском районе задержали педофила

В Петроградском районе задержали и доставили в 18 отдел 42-летнего подозреваемого в педофилии.

Вечером 31 июля в службу "112" поступило сообщение от 22-летнего петербуржца, что у дома № 13/5 на Зверинской улице удерживают педофила. У молодого человека имелась переписка подозреваемого с несовершеннолетней.

Правоохранительные органы задержали безработного петербуржца. Оказалось, что подозреваемый пытался поцеловать, а также трогал за грудь 17-летнюю девочку.

В отношении педофила составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.