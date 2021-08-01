Петербуржец проломил череп грудничку

В субботу, 31 июля, около семи утра в полицию поступило сообщение о том, что двухмесячного ребенка ударили по голове. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали перелом левой теменной кости с переходом на лобную кость. Состояние оценивается как тяжелое. Ребенок до сих пор находится в больнице. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

По предварительным данным, отец ребенка, уроженец Таджикистана во время ссоры со своей женой проломил череп двухмесячному сыну. Мужчина является сожителем матери ребенка. Изначально он хотел ударить ее, но промахнулся.