Петербуржцы из ОАЭ ждут свой рейс в гостиничных номерах

Рейс FV5660 авиакомпании "Россия" сообщением "Шарджи – Петербург" задержали в ОАЭ.

О задержке отечественные путешественники рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Изначально самолет должен был вылететь в Петербург вечером 31 июля в 22:35 по местному времени (21:35 по московскому времени). По сообщениям пассажиров, рейс переносили на 1:00, 1:15, 3:20, 10:00, а потом вообще пропал с табло.

Как сообщили в пресс-службе "России", вылет рейса из аэропорта Шарджа в Петербург задерживается по техническом причинам. Представители авиакомпании из-за долгой задержки начали расселять туристов по отелям.

Вылет отложили на 9:37 по московскому времени. В Пулково самолет должен прилететь в 16:07.