На Гороховой велосипедистка врезалась в открытую дверь ДПС

В четверг, 29 июля, у дома 64 на Гороховой улице пострадала 27-летняя велосипедистка. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Около полудня петербурженка передвигалась на двухколесном транспорте, как перед ней открылась дверь автомобиля. Девушка врезалась в дверь и упала на проезжую часть. У стоящего автомобиля были включены проблесковые маячки.

Девушку забрали в Мариинскую больницу. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Машина получила незначительные повреждения. Как оказалось, иномарка принадлежит автотранспортному хозяйству ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проводится служебная проверка. Возбуждено административное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".