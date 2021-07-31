В Василеостровском районе машина ДПС столкнулась с автобусом

Днем в субботу, 31 июля, произошли два ДТП в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга с участием машин ДПС.

Как сообщают участники группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" на Среднем проспекте Васильевского острова машина сотрудников ДПС с включёнными проблесковыми маячками выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, уходя от потенциального столкновения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ещё одно ДТП с участием машины ДПС произошло на пересечении Пионерской и Корпусной улиц на Петроградской стороне. Судя по сообщениям очевидцев, машина получила серьезные повреждения. О пострадавших пока не сообщалось.