В Кировском районе полицейские изъяли игровые автоматы

В доме 9 на улице Зайцева правоохранительные органы накрыли незаконное игорное заведение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате обыска было установлено, что в одной из квартир расположено незаконное игорное заведение. В нем работали два администратора, а также на момент задержания четыре игрока. Всего было изъято 30 игровых автоматов и один ноутбук.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов, 46-летней женщины и 41-летнего мужчины, по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). На данный момент они отпущены под подписку о невыезде.