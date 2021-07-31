В Петербурге медицинские мошенники пойдут под суд

В суд Петербурга следователи направят дело, связанное с мошенничеством в области медицинского обслуживания. По версии следствия, их жертвами преимущественно становились пенсионеры.

Как сообщили в городском управлении Следственного комитета, в Петербурге с 2015 по 2019 год преступники создали организации под прикрытием частных клиник "АнгелМед" (ООО "Ангелмед-Лесная"), "Роял Клиник" (ООО "Центр Косметики") и "Верба" (ООО "Верба"). Мошенники запустили рекламу в СМИ и интернете, а также создали колл-центр.

Пациентов убеждали, что у них опасные заболевания, которые требуют дорогостоящего лечения. Большинство жертв - пенсионеры. Следствие установило, что некоторые потерпевшие под влиянием мошенников брали кредиты на лечение.

На данный момент выявлено 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 1,5 млн рублей. Всего обвиняют 13 человек по 30 и 159 статьях УК РФ (покушение на мошенничество), 159 статье УК РФ (мошенничество), 210 статье УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём). В отношении других соучастников выделили отдельное делопроизводство.