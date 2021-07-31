Правоохранительные органы задержали мигранта, ограбившего петербурженку

Уголовному розыску Фрунзенского района совместно с Центральным управлением МВД России задержали подозреваемого в ограблении и попытке задушить петербурженку во Фрунзенском районе города.

По предварительной информации, преступление произошло 9 июня в одном из домов на Пражской улице. Подозреваемый, уроженец среднеазиатской республики, проживал в арендуемой комнате в одной квартире вместе с 55-летней петербурженкой. Мужчина напал на свою соседку и попытался задушить ее. Когда женщина потеряла сознание, он забрал золотую цепочку, 50 тысяч рублей и мобильный телефон. Скорую помощь и полицию вызвал шестилетний ребенок пострадавшей.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемый скрывал почти два месяца в Москве. Задержать его удалось только 28 июля.