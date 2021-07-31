Электрички встали в сторону Киришей

Сегодня, 31 июля, в 8:10 на перегоне Жарок – Посадниково Октябрьской железной дороги в связи с неисправностью контактной сети был задержан электропоезд № 6125, который следовал по маршруту Будогощь – Обухово. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Также поступают сообщения от очевидцев. В социальной сети в группе "Вконтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" один из пассажиров написал, поезд стоит "почти 2 часа в Малуоксе".

Так как участок однопутный, задержаны оказались электрички в обе стороны следования. Более двух часов также простояли пассажиры электропоезда № 6372 сообщением Санкт-Петербург – Будогощь.