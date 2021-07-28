На Кирочной зону платной парковки занял ресторан

В центре Петербурга на Кирочной улице у ресторана «Рестобар» появилась импровизированная веранда. Столы, стулья и зонтики поставили прямо на местах платной парковки.

Администратор заведение считает, что эту территорию можно вполне считать тротуаром, на использование которого у заведения есть разрешение. Оно было получено от Комитета имущественных отношений.

Размещение перед знаком парковки вызвало вопросы у чиновников из "Центра управления парковками города Петербурга". Сотрудники центра площадку не считают тротуаром.

Приехавшие на место полицейские разговаривают с администрацией, однако никаких конкретных действий не предпринимают.

Правоохранители готовят официальное обращение в комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

