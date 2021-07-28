Экстренные службы ищут взрывное устройство на Витебском вокзале

28 июля в 10:45, сотрудники экстренных служб получили сообщение о минировании Витебского вокзала на Загородном проспекте в Петербурге.
По предварительной информации, в сообщении говорилось о заложенном взрывном устройстве. Экстренные службы сразу приехали на место. Вокзал проверяют сотрудники полиции, Росгвардии и служба безопасности РЖД.
Напомним, что аналогичный случай произошел в пятницу, 23 июля. Оперативники получили электронное сообщение, в котором говорилось о взрывных устройствах сразу в семи зданиях: четырех торговых центрах, двух суда и стадионе "Зенит". Сотрудники ничего не обнаружили.