Суд вынес приговор мужчине, сбившему ребенка на электросамокате

Житель Петербурга, сбивший на электросамокате ребенка в Колпинском районе, приговорен к 300 часам обязательных работ. Подсудимый вину признал.

1 июня мужчина решил прокатиться на электросамокате в парке Колпино на острове Чухонка. Передвигаясь, он столкнулся с четырехлетним ребенком на велосипеде. Он упал и ударился головой об асфальт. Мальчика госпитализировали. По словам врачей, пострадавшему был причинен тяжкий вред.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Помимо обязательных работ, с него взыщут в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.