Мертвую женщину нашли на Пулковском шоссе

В Петербурге полицейские ищут подозреваемого в убийстве 43-летней петербурженки, тело которой нашли привязанным к автомобилю в парке на Пулковском шоссе. Жертву обнаружили вечером во вторник, 27 июля.

Полиция установила, что погибшая жила в доме 15/2 по Пулковскому шоссе. у нее остались двое детей: 13-летний мальчик и 17-летняя девушка. По предварительной информации, родственников у женщины не было.

Сотрудники предполагают, что к убийству может быть причастен ранее судимый мужчина. Потенциальный преступник скрылся на белой Mitsubishi Outlander, которая принадлежит погибшей.