После отравления школьников Роспотребнадзор закрыл отель "Ладога"

В Красногвардейском районе Петербурга инспекторы Роспотребнадзора временно приостановили деятельность отеля "Ладога-Отель" после того, как были выявлены случаи кишечной инфекции. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе управления.

В ведомство из управления по железнодорожному транспорту поступило сообщение о случаях недомогания школьников, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Последний раз они ели в ресторане отеля "Ладога" в доме №26 по проспекту Шаумяна. 13 детей госпитализировали с отравлением, сильными болями в животе и повышенной температурой.

"В ресторане отеля "Ладога-Отель" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность с 26.07.2021 временно приостановлена. Материалы дела направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности", - говорится в сообщении.

После проверки заведения сотрудники выявили следующие санитарные нарушения: неудовлетворительное санитарное содержание помещений ресторана, нарушение условий хранения продуктов и изготовление блюд без технологических документов.

Материалы дела направили в Красногвардейский районный суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.