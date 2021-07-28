В Петербурге задержали грабителя, напавшего на артиста Михайловского театра

В воскресенье, 25 июля, в полицию обратился 41-летний артист балета Михайловского театра, который сообщил, что около 6 часов на Садовой улице его избили и ограбили.

К нему подошли двое неизвестных мужчин кавказской внешности и после непродолжительного разговора один из грабителей ударил заявителя. Хулиганы отобрали сумку, из которой достали семь тысяч купюрами, и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность одного из нападавших. По предварительным данным им оказался уроженец Северного Кавказа. Подозреваемого задержали на Думской.

С похожим заявлением обратился и 22-летний житель Челябинска, у которого отобрали банковские карты, мобильный телефон и наушники.