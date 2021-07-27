На Удельной пожилая женщина погибла под колесами электрички

Во вторник, 27 июля, около 16 часов на станции Удельная электричка сбила пожилую женщину. Происшествие попало видео.

На кадрах видно, как пенсионерка бежала вперед по переходу и, вероятно, не заметила поезд, который едет со скоростью. На переходе есть светофор и на данный момент остается неизвестным, был ли он исправен и на какой сигнал это произошло.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Движение других поездов приостановлено не было.