В Минздаре прокомментировали скандал на детской площадке

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своём telegram-канале прокомментировал инцидент, который произошел на днях на детской площадке «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе.

"Сложно не давать негативной оценки этой женщине. Но мне кажутся очень важными в этой истории её слова о том, что дети испугались других детей. Если это так, вот это действительно серьёзная проблема, с которой нужно работать", — считает Салагай.

По его словам, детям необходимо доступно рассказывать "о трудностях в жизни других людей". Он пояснил, что дети умнее и добрее, чем думают взрослые.

Также свое мнение о скандале высказала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина на своей странице в социальных сетях.

"К сожалению, с подобной нетерпимостью, с осуждением и жесткостью окружающих им приходится сталкиваться практически каждый день — на детских площадках, в торгово-развлекательных комплексах, в парках, в магазинах. Это бич нашего времени, который необходимо искоренять," — написала Митянина.

Она напомнила, что в Петербурге на данный момент проживает более 18,5 тыс. детей-инвалидов.

Напомним, что 26 июля женщина устроила скандал на детской площадке из-за того, что вместе с "обычными детьми" играли подопечные центра "Какая разница". Скандалистка высказывалась грубо в адрес особенных детей. Видео с претензиями петербурженки попали в социальные сети. Инцидент быстро получил общественный резонанс.