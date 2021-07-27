На Таллинском шоссе во время дорожного конфликта произошла потасовка

На Таллинском шоссе в сторону посёлка Новое Горелово около 9 часов вечера произошел дорожный конфликт, который закончился дракой.

19-летнего водителя автомобиля «Mazda» подрезал "Ford Mustang" с грузинскими номерами. Водитель "Ford" заставил совершить торможение, затем подошел ко второй машине, выбил стекло и нанес несколько ударов другому участнику.

"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и области.

Правоохранительные органы в Красносельском районе возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на спецстоянку. Полицейские обнаружили признаки подделки номеров агрегатов.