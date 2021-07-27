В Петербурге число убийств сократилось почти вдвое

Число тяжких и особо тяжких преступлений в Петербурге снизилось и опустилось до уровня "благополучных" 80-х годов. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

В 2020 году общее количество тяжких и особо тяжких преступлений, повлекших смерть, было зарегистрировано почти 23 тысячи.

"Можно говорить о том, что за последние десять лет криминогенная обстановка на территории Санкт-Петербурга по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных СК РФ, существенно улучшилась. Если еще в 2011 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020-м - 149, что сопоставимо с ситуацией "благополучных" 80-х годов", - заявила Парастаева.

С 2011 года число преступлений сократилось вдвое - со 141 до 63 в 2020 году. По ее словам, добиться этого удалось за счет эффективной работы по расследованию преступлений, а также из-за профилактических мероприятий. Также раскрываемость преступлений повысилась и благодаря камерам, которые появляются постоянно.

Однако по сравнению с 2019 годом, в 2020 количество преступлений увеличилось на 37 %. Заместитель руководителя считает, что львиная доля преступлений - киберпреступления. По ее словам, к их росту привело проникновение компьютерных технологий и интернета во все сферы жизни, они входят в повседневную жизнь людей. преступники используют самые передовые технические наработки.