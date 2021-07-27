СК Петербурга начал проверку инцидента на детской площадке

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося на детской площадке на улице Адмирала Черокова. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе СК по Петербургу.

В сети появилось видео, на котором жительница комплекса "Балтийская жемчужина" пыталась выгнать с детской площадки детей с особенностями развития, подопечных центра "Какая разница". Инцидент произошел в понедельник, 26 июля.

По словам женщины, она посчитала неуместным, что "нормальные" дети должны играть вместе с подопечными центра, так как они их пугают. Она заявила, что особенные дети напугали ее 4-х летнюю внучку.

Скандал снимали обе стороны конфликта. Пользователи социальных сетей встали на сторону воспитанников центра.

Создательница центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями "Какая разница" Валерия Катаева обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку и открыть уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".