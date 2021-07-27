Сотрудники полиции задержали цыган, укравших лошадей

Во Всеволожском районе сотрудники полиции задержали предполагаемых конокрадов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В конце мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о том, что в поселке Корнево с огороженной территории личного подсобного хозяйства на Дачной улице были похищены лошади. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы задержали представителей кочевой народности, сына 25 лет и отца 55 лет. В настоящий момент полиция проверяет их причастность к другим эпизодам.