Полиция задержала пьяного петербуржца с пневматикой

Около 20 часов 26 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе из окон квартиры в доме 9 на улице Маршала Захарова.

Как сообщили в пресс-службы регионального ГУ МВД России, 43-летний мужчина начал стрелять из пневматического пистолета по подросткам 16 и 17 лет.

Пострадавших госпитализированы с ушибами. Врачи диагностировали рану верхней губы и правого плеча. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), а также был составлен протокол по административной статье "Мелкое хулиганство".