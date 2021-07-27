Двое детей упали с платформы Московского вокзала

Вечером 26 июля двое детей, 2018 и 2020 года рождения, упали с шестой платформы Московского вокзала.

"По предварительным данным, 26 июля в 16:20 мск многодетная семья следовала по шестой платформе вокзала. Ребенок 2018 года рождения вез коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением коляски, в результате оба ребенка упали на железнодорожные пути", - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Детей практически сразу вернули на перрон, однако они получили серьезные травмы.

По предварительным данным, у них черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и ушибы лица. Врачи отнесли их состояние к средней степени тяжести.