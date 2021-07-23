В Шушарах загорелся склад с краской

В пятницу, 23 июля, на улице Мира, 11, в поселке Шушары Пушкинского района загорелся ангар. Огонь охватил крышу на общей площади 1 400 квадратных метров.

Тушение занимаются 53 спасателя МСЧ и 15 единиц техники. Возгоранию был присвоен третий номер сложности.

"В здании находились шесть арендаторов: три крупных и три мелких. Основные арендаторы — это производители пленочной продукции и металлообработка. Газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей не было. Лаборатория делала замеры воздуха, вредных веществ в данный момент нет. Пожарный поезд был привлечен, держали его в резерве. Необходимость в нем отсутствует", — заявил замначальника ГУ МЧС России Сергей Лаврухин.

По предварительным данным, горит склад «МК НХТС» На сайте компании указано, что на складе находится лаборатория по определению химического состава металлов.

Из здания были эвакуированы 30 человек. О пострадавших не сообщается.