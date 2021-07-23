Убийцу петербурженки нашли по фото в социальных сетях

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов вычислили убийцу, который скрывал почти десять лет. Мужчина сам себя выдал, разместив свои фотографии на странице в соцсетях. Об этом сообщил замглавы Следственного комитета (СК) РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Дело об убийстве завели в 2010 году. В Красносельском районе города было найдено тело женщины. Оказалось, что на парковке проспекта Ветеранов двое мужчин пытались угнать у нее машину, но женщина сопротивлялась. Тогда преступники вывезли ее ближе к лесу и зарезали. Однако следствие было приостановлено.

"В 2010 году во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника. Спустя десять лет следователи сравнили изображение с фотографиями в соцсетях", — рассказал Клаус.

С помощью современных программ следователи сравнили имевшееся изображение злоумышленника с фотографиями в соцсетях.

Преступники по этому делу, Виктор Борщев и Денис Жданов, уже получили наказание. Каждого приговорили к 18 годам колонии.