В Петербурге задержали около 100 мигрантов

Полиция совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией провели профилактический рейд по рынкам в Апраксином дворе, во Фрунзенском районе на улицах Салова и Софийская и на Калининской овощебазе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проверки было изъято около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Во время рейда было задержано около 100 мигрантов. Также удалось поймать 46-летнего иностранца, находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления.