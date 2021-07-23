На юге Петербурга произошло два ДТП

Утром 23 июля на юге Петербурга сразу два водителя не справились с управлением и врезались в препятствия.

На Петергофском шоссе легковое такси Uber вылетело с дороги на газон и врезалось в фонарный столб. Очевидцы сообщают, что водитель и пассажиры сидели рядом. Информации о пострадавших не поступало.

На проспекте Ветеранов у одноименной станции метро около 9 часов утра на автобусной остановке автомобиль каршеринговой компании «Ситимобил» въехал в маршрутку К-227. Из-за аварии образовался затор общественного транспорта.