Сотрудники ФСБ получили анонимное сообщение о минировании зданий в Петербурге

22 июля неизвестный, представившийся «паханом», отправил на электронную почту управления ФСБ по Москве письмо от имени «террористического отдела Ankhesenamon» . В сообщении говорилось, что в Петербурге заминированы два здания суда, четыре торговых центра и «Газпром Арена».

Полиция и ФСБ осмотрели стадион, Арбитражный и Конституционный суды и торгово-развлекательные центры «Европейский», «Галерея», «Питер» и «Радуга». Однако никаких взрывчатых устройств или веществ обнаружено не было.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.