ГИБДД проводит проверку по факту тройной аварии на Володарском мосту

Петербургское управление Госавтоинспекции начало проверку по факту аварии с участием иномарка, автобуса и маршрутки ПАЗ на Володарском мосту.

ДТП произошло 22 июля около 15:30. На камерах видно, как водитель Suzuki Jimny теряет управление и выезжает на полосу встречного движения. Там он врезается в ПАЗ, а затем в автобус «Волгабас».

Водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. Другие участники аварии не пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция проводит проверку по факту аварии.