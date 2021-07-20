Сотрудники ККИ изъяли кофемашину у Казанского собора

В понедельник, 19 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейды. В ходе проверки они обнаружили незаконно размещенную кофемашину у Казанского собора.

Сотрудники ККИ приняли решение изъять машину. Владелец вместе со своим другом пытался помешать ее конфискации. Сотрудником пришлось обращаться за помощью в полицию.

Когда машину пытались эвакуировать, владелец встал на платформу и пытался помешать погрузке. Его пытались пресечь сотрудники полиции.

Когда эвакуатор отъехал, двое мужчин залезли на платформу на ходу, сорвали пломбы и заблокировали двери изнутри.

Нарушителей доставили в отдел полиции. Они понесут административную ответственность за продажу товаров в неустановленном месте, а также за противодействие сотрудникам комитета.