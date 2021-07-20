В Sport Palace на Крестовском наведались полиция и приставы

Утром 20 июля к зданию комплекса Sport Palace на Южной дороге 9 приехали полиция и судебные приставы. Комплекс начали огораживать забором.

Как оказалось ФССП начало готовить здание к демонтажу. Всех посетителей и персонал попросили уйти.

"Приставы ведут неизвестные действия в здании, внутрь никого не пускают, в том числе представителей юрлица, адвокатов. Смотрит за этим полиция и силовая поддержка самих приставов", — сообщил совладелец Sport Palace Роман Курбатов.

Основанием для работ стал ордер ГАТИ. В 2012 году Комитет по управлению городским имуществом Петербурга и компания Курбатова ООО "Предприятие диапазон" заключили инвестиционный договор, в котором говорится о предоставлении участка площадью 3700 м2 под размещение детской теннисной школы. Общая площадь 8992 м2 и высотой 3–6 этажей.

Несмотря на то, что ряд согласований проект строительства прошел, Госстройнадзор так и не выдал разрешение на строительство. Однако спортивный комплекс был построен. Власти расторгли с Курбатовым договор. А 2015 году Прокуратура Петроградского района Петербурга пришла к выводу, что здание построили незаконно.

"Я много лет играл с прокурором города в "Спорт паласе", но после того, как он перестал играть, всё это и началось", — считает Роман Курбатов.

Руководство Sport Palace считает решение исполнительного делопроизводства незаконным. Жалобу на решение городского суда Роман отправил в Верховный суд. Также он подал иск в Европейский суд по правам человека на 1 млрд рублей.