Петербуржец оказался в больнице за замечание рабочим

В Петербурге полиция применила план "Перехват" для задержания агрессивных рабочих на "Газели", которые избили незнакомого мужчину за замечание.

19 июля около 35-го дома по улице Маршала Тухачевского двое мужчин выгружали из кузова машины строительный мусор. 35-летний житель дома сделал замечание, однако незнакомцы восприняли его слова агрессивно. Петербуржца избили, а нападавшие скрылись.

Пострадавшего увезли в Елизаветинскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, хулиганов задержали в девять вечера на Тверской улице в Колпино. Выяснилось, что нападавшие граждане Азербайджана и сейчас проживают в Петербурге без регистрации. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также уточняется, какой сети принадлежала "Газель". Источники сообщают, что предположительно молодые люди работали в "Леруа Мерлен".