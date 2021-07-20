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Владельцы старинной аптеки в центре Петербурга обанкротились

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© Фото: Baltphoto

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КГИОП не считает целесообразным сохранить одну из старейших аптек.

Центральная аптека сети "Петрофарм", открытая еще в XIX веке на пересечении улицы Большой Конюшенной и Невского проспекта, закрывается. 

Как сообщают в Комитете по государственному использованию и охране памятников Петербурга, город собирается открыть на месте аптеки другое заведение, не связанное с фармакологией. 

"Появление аптеки не связано с первоначальным функциональным назначением объекта и его архитектурно-художественным решением... Учитывая вышеизложенное, дополнение существующего предмета охраны объекта предложенной вами фразой "исторически ценное функциональное назначение — аптека" не является обоснованным", — заявил председатель комитета Сергей Макаров.

КГИОП официально признал владельца «Петрофарм» банкротом, так как они больше не могут оплачивать аренду помещения в центре города.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский считает, что власти не хотят сохранять старинную аптеку, которая работала более ста лет, потому что ее расположение — "лакомый кусочек". Он предполагает, что это помещение хотят отдать "какому-нибудь приближенному бизнесу". Депутат продолжит требовать сохранить эту аптеку. 

Аптека занимает площадь порядка 130 квадратных метров на первом этаже. У нового арендатора будут просить 8 тысяч рублей за один квадратный метр. 

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