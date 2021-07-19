Представители ВМФ опровергли информацию о столкновении судов

Накануне 18 июля в социальных сетях появилась информация, что на Смольнинском рейде Невы столкнулись корабли.

По словам очевидцев, "их развернуло - и один зацепил другой", произошло это из-за сильного порыва ветра. Корабли остались стоять на месте на трех якорях.

Однако, представители ВМФ опровергли эту информацию.

"Порывы ветра в Санкт-Петербурге не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и на Смольнинском рейде. Во время порывов ветра корабли, находящиеся на Смольнинском рейде, отработали манёвр безопасного отхода от утверждённых мест стоянки. Никаких столкновений и даже касаний не было", — сообщили в пресс-службе ВМФ.

Также представители отметили, что сближение кораблей малого водоизмещения для передачи грузов и личного состава во время тренировки — обычная морская практика.