Во Всеволожском районе обнаружили подземную тюрьму

Во Всеволожском районе Ленобласти в 40 километрах от Петербурга нашли заброшенный дом, а под ним бетонное строение.

Как сообщают "47news", дом был скрыт от посторонних глаз за высоким забором. В нем располагался подземный бункер. Вход в него был замаскирован под гаражные ворота, за которыми лежала тяжелая бетонная плита. Опустить или поднять плиту можно было с помощью замаскированного гидравлического механизма.

Внутри строения находились две камеры с решетками, двухярусными кроватями, встроенными унитазами и рукомойниками. Каждая камера закрывалась на стальные двери. Отдельное место было выделено для охраны, где можно развернуть систему видеонаблюдения и компьютеры.

Также на территории была баня, под которой располагался лаз. На дне лаза находилась печь размером с человека.

Источники сообщают, что первым владельцем был сотрудник УФСИН, который в 2004 году ушел в отставку. Никакой дополнительной информации пока не поступало.