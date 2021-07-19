Детский сад в Купчино закрыли из-за кишечной палочки

У воспитанников детского сада №55 на проспекте Славы массово начали болеть животы и поднялась высокая температура до 39 градусов. Как оказалось, у детей была кишечная палочка — сальмонеллез.

По данным районной администрации, всего заболевание выявили у пяти воспитанников. Тех, кто не заболел, распределили в другие сады.

Детский сад закрыли. Роспотребнадзор постановил, что учреждение откроется не раньше, чем через 25 дней.