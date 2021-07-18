В Кронштадте грузоподъемный кран рухнул на катер

В Кронштадте на пристани недалеко от жилого комплекса "Фортеция" грузоподъемный кран упал и потопил частный катер.

На место происшествия кто-то из очевидцев сразу вызнал скорую. По предварительной информации, в момент падения на яхте никого не было. Судя по снимкам с места происшествия, опубликованным в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", при этом никто не пострадал.

Катер оказался целиком затоплен под водой, при этом кран остался стоять на задней части кабиной к небу.

Администрация Кронштадта комментариев пока не давала.