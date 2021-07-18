Спустя сутки нашли пропавшую девочку на Лиговском проспекте

Школьницу, пропавшую накануне 17 июля в Красногвардейском районе, нашли 18 июля около 16:00 у дома 64 по Лиговскому проспекту.

Родители обратились в вечер пропажи девочки. Полиция почти сутки искала ребенка. Оказалось, что все это время она гуляла со своей подругой.

Никаких противоправных действий в отношении школьницы совершено не было.