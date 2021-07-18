В Петербурге возбудили уголовное дело после крупного пожара

16 июня 2021 года в промзоне в Колпинском районе в поселке Металлострой загорелся ангар с пластиковой тарой.
К тушению привлекли 62 пожарных и 15 единиц техники. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Спустя несколько дней был оценен ущерб от пожара.
Общая сумма составила 88 683 398 рублей. Ущерб получили бизнесмены семи компаний.
"Причинен ущерб: ООО "Юнитерм", сумма 581 758 рублей, ИП "Москвин А.А.", сумма 246 240 рублей, ИП "Громовенко Н.К", сумма 1 071 250 рублей, ИП "Иванов Ю.Г.", сумма 1 306 100 рублей, ИП "Прихин А.В", сумма 278 050 рублей, ООО "ПКФ Тара"", — сообщил источник в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело по 2 части 167 статьи УК РФ "Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.