Mazda сбила девушку при переходе Кирочной

Утром 18 июля в Центральном районе Петербурга на Кирочной улице девушку сбили на пешеходном переходе.

По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу по зебре и оказалась под колесами белой Mazda.

"Постоянно тут сбивают людей, водители несутся и даже не видят передвигающихся пешеходов!" — сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ".

На место происшествия вызвали медиков и сотрудников ДПС. По предварительной информации, девушка получила серьезные травмы.