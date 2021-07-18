Полицейские провели рейд по квартирам Выборгского района

18 июля в Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции проверили 13 домов, почти 2000 квартир. Профилактический рейд был направлен на проверку соблюдения норм миграционного законодательства.

"В профилактическом рейде было задействовано 68 полицейских. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 13 жилых домов. По результатам рейда в полицию было доставлено 46 граждан для административного разбирательства", - сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В отношении 11 мигрантов составили протоколы по 18.8 статье КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации". Еще девять получили административное наказание за распитие алкоголя и нахождение в пьяном состоянии в общественном месте.

Сотрудники раздали гражданам памятки, а также обновили информационные стенды.