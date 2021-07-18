В Красногвардейском районе ищут 11-летнюю девочку

Как сообщает ГУ МВД региона, девочка ростом около 165 см, плотного телосложения, с темными короткими волосами, есть светлые пряди на челке. Была одета в розовую футболку, голубые джинсы и серые кроссовки Reebok.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПБ и ЛО

Полиция просит помочь в поисках пропавшей. Тех, кто видел девочку или знает о ее местонахождении, просят звонить по телефонам: 444–92–98; 573–15–96.