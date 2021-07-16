Суд в Петербурге вынес решение в отношении Сергея Бажанова

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Бажанова, который украл из банка сумму более 5 миллиардов рублей.

Экс-банкир скрывается в другой стране, однако это не помешало суду вынести заочно приговор. Он вступит в силу, начиная с момента задержания либо с момента экстрадиции Бажанова в Россию.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка, оформил фиктивные документы. В результате Бажанов подозревается в хищении у своего банка более 5 млрд рублей.

Как передает пресс-служба судов Петербурга, предпринимателя обвиняют в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы, а также с причинением ущерба в особо крупном размере.