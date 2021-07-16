В Петербурге бытовой конфликт закончился поножовщиной

В ночь на 16 июля около 4 часов утра на Будапештской улице шумела компания мужчин под окнами дома №106/2. Из дома вышла 36-летняя женщина, чтобы сделала им замечание, однако один из нарушителей напал и начал избивать ее.

Дома у женщины остался 3-летний ребенок и 37-летний супруг. Муж решил заступиться за супругу, завязалась драка. У мужчины оказался с собой нож. В итоге, нарушители получили ножевые ранения в грудь и бедро.

Очевидцы вызвали на место полицию. Раненных доставили в больницу. 40-летний мужчина, напавший на женщину, умер в НИИ Джанелидзе.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Супруг помещен в изолятор.