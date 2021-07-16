Петербургского чиновника заподозрили в финансовых махинациях

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранения комздрава Александра Шкабру.
По версии следствия, сотрудник комздара получил взятку в размере 2,1 млн рублей от бизнесмена. Предположительно, организации в сфере здравоохранения получали от Шкабру рекомендации обращаться именно в фирму бизнесмена, которая занимается энергосервисными работами. Организации приходили в фирму для разработки проектов по энергосбережению и заключали с ней контракты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по 291.1 статье (посредничество во взятке) против компании, через которую Шкабру получал деньги. На данный момент решается вопрос о мере пресечения сотруднику комздрава.