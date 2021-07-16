Из Фонтанки выловили часть мужского тела

В Петербурге рядом с Адмиралтейскими верфями из реки Фонтанки выловили труп. Как сообщили в правоохранительных органах, из воды достали часть нижнюю мужского тела.

В четверг, 15 июля, в полицию Петербурга получило сообщение о теле, которое находится в реке около дома № 168 по набережной Фонтанки. Оперативники обнаружили на месте часть туловища, таз и ноги.

По предварительной информации, мужчина погиб около года назад. Он был одет в коричневые шорты с синими полосками. В данный момент, следователи исключают вероятность насильственной смерти.