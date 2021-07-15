В Финский залив унесло подростков

В четверг, 15 июля, спасатели сняли восьмирых подростков с парусников, которые унесло в Финский залив. ЧП произошло около яхт-клуба "Балтиец" в 300-400 метрах.

Налетевший ветер раскидал судна по заливу. Очевидцы вызвали спасателей. Они подошли на катерах и сняли с парусников детей. На берегу их осмотрели врачи скорой помощи.

"Швертботы имеют свойство переворачиваться — это совершенно нормальная ситуация. На наших тренировках дети специально отрабатывают это. Никакого ЧП не произошло, у нас всё в порядке", — сообщила тренер «Балтийца» Юлия.

Обстоятельства инцидента уточняются.