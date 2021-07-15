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Муниципальное образование "Сосновая поляна" пришли обыскивать

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© Фото: Baltphoto

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В Красносельском районе силовики изъяли документы МО «Сосновая Поляна».

 В четверг, 15 июля, в здании администрации Муниципального образования «Сосновая Поляна» пришли силовики с обысками. В администрации МО изъяли документацию. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга, сообщила, что после обысков было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По предварительной информации, задержали главу МО Максима Бабаева.

"Задержания как такового не было, был допрос в качестве, насколько я понимаю, свидетеля. Он поехал для дачи показаний в Следственный комитет. По моей информации, скоро он должен появиться в муниципальном совете, следователи уже ушли", — рассказал депутат муниципального совета Дмитрий Бойко.

Точная причина визита в «Сосновую Поляну» не известна. Предположительно, обыски связаны с неправильным распределением бюджета. 

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