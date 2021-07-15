В Кудрово жителям не дает жить запах горелого кофе

Жители Кудрово, Рыбацкого и Уткиной заводи жалуются на тяжелый запах, сравнимый с запахом горького кофе. Однако из-за аномальной жары он стал еще более невыносимым.

По мнению жителей, источником запаха является завод "Орими" в Ленинградской области, который производит чай и кофе. Однако администрация завода утверждает, что жалобы — это информационная атака. Ни одна проверка не обнаружила в воздухе вредные вещества.

Горожане создали группу "ВКонтакте", посвященную этой проблеме. Многие жалуются, что из-за жары в квартирах душно, а открыть окно невозможно из-за запаха.