Каршеринг устроил массовое ДТП в Купчино

В ночь с 13 на 14 июля произошло ДТП на перекрёстке Дунайского проспекта и Софийской улицы. Водитель каршеринга решил повернуть из крайнего левого ряда направо.

Мужчина не смог справиться с управлением. Он снес столб с дорожными знаками, вылетел на встречку и врезался в легковушку, которая ожидала зеленого сигнала светофора. От удара она откатилась назад и задела ещё один автомобиль.

Судя по кадрам с места аварии, пострадали в ДТП только машины. Каршеринг получил сильные повреждения. Точные обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.